الجار الله: سرقة ترليون دولار من قبل الأمريكان وقادة الأحزاب الشيعية

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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف الكاتب الكويتي رئيس تحرير صحيفة “السياسة”، أحمد الجارالله، الثلاثاء، 24 تموز، 2018، معلومات عن سرقة ما يقارب الترليون دولار من أموال العراق بعد 2003، مبينا ان تلك الأموال هي أموال ذهب.وقال الجارالله، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “أحداث العراق الأخيرة كشفت المستور، تمثلت في كشف أبعاد الفساد والفاسدين”.وأضاف: “المال العام العراقي من حرب 2003 من سقوط صدام حسين، سرقت منه ما يقارب تريليون دولار، وكلها أموال ذهب”.وتابع: “هذه الثروة جزء منها ذهب إلى الأجانب الذين عملوا في العراق بما فيها شركات نهب وقادة الاحزاب الشيعية”، مؤكدا ان “العراق يعاني من سرقة الاموال المخصصة للكهرباء وزيادة ملوحة المياه من قبل ايران “.وتشهد محافظات العراق الجنوبية إضافة للعاصمة بغداد، تظاهرات شبه يومية، بدأت شرارتها في (8 تموز 2018) بمحافظة البصرة، احتجاجاً على تفشي الفساد وسرقة اموال الشعب بحسب المحتجين وسوء الخدمات والبطالة، تبعتها تظاهرات مشابهة في كل من المثنى، ذي قار، ميسان، الديوانية، واسط، النجف، كربلاء، وبابل.