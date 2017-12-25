الجاف:الدعوة للمباشرة بالحوار بين بغداد وأربيل “فقاعة”

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاثنين، ان توصيات الرئاسات الثلاث بشأن حل الازمة وبدأ الحوار بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان “حبر على ورق”، فيما اشار الى ان بغداد تعمد لعدم بدأ الحوار مع اربيل لكونها لا تريد ان تطبق الدستور بجميع مواده.وقالت القيادية في الحزب النائب اشواق الجاف في تصريح صحفي لها اليوم: ان “توصيات الرئاسات الثلاث بشأن حل الازمة وبدء الحوار بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان حبر على ورق”، مبينة بان “الرئاسات الثلاث تجتمع مع حدوث الازمات في البلاد وتخرج بعد ذلك بتوصيات ولكنها لا تطبق على أرض الواقع وهو ما يحصل الان ايضاً”.وأوضحت الجاف، ان “بغداد تتعمد عدم بدأ الحوار مع اربيل لكونها لا تريد ان تطبق الدستور بجميع مواده وهي تجاهلت جميع الدعوات بما فيها الدعوات الدولية بهذا الشأن رغم ان اقليم كردستان قد شدد على حل جميع الخلافات عن طريق الحوار وكان ذلك قبل الاستفتاء وبعده”، لافتة الى ان “بغداد ستكون مطالبة خلال الاجتماع مع اربيل باثبات جميع الاتهامات التي اطلقتها من خلال المؤتمرات الصحفية وبالوثائق والادلة وهذا سبب اضافي يجعلها تتجنب بدأ الحوار”.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد رحب، ا لأربعاء (20 ديسمبر 2017)، بإعلان الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان عن استعدادهما لبدء حوار فوري لحل المشاكل العالقة بينهما، وأعرب عن عزمه مواصلة الاتصالات من اجل تعزيز التفاهم الوطني وايجاد الحلول اللازمة للأزمة بين اربيل وبغداد على اساس الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية.