الجاف:حكومة الإقليم القادمة ستتشكل من قبل حزب بارزاني
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اربيل/شبكة أخبار العراق- قالت القيادية في الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، الاحد، 7/ 10/ 2018، أن الحزب الذي تنتمي اليه سيشكل الحكومة في اقليم كردستان، فيما بينت ان المناصب والوزارات سيتم توزعيها وفق الاستحقاق الانتخابي.وذكرت الجاف في حديث صحفي لها اليوم:ان “الديمقراطي الكردستاني هو من سيشكل حكومة الاقليم، وسيعتمد على الاستحقاق الانتخابي بتوزيع الوزارات والمناصب للاحزاب المشاركة في برلمان الاقليم”.وبينت ان “الحزب الديمقراطي ، كان يتعرض لانتقادات واحراج من قبل ناخبيه، على اعتبار انه كان يعطي من حصته من المناصب لباقي الكتل السياسية في الاقليم”، مردفة انه “اعطى مناصب حتى للاحزاب التي لم تحصل على عدد كبير من المقاعد في برلمان الاقليم”.واشارت الى ان “جماهير حزبنا تعطي اصواتها لنا لثقتها بالديمقراطي الكردستاني لتحقيق تطلعات المواطنين، لكننا نراعي مسألة التوافق الذي على اساسه تم تشكيل الحكومة السابقة في الاقليم”.وأعلنت مفوضية انتخابات إقليم كردستان، الخميس 4 تشرين الأول 2018، 85% من نتائج الانتخابات البرلمانية الخاصة بالاقليم.وبحسب المفوضية، فقد تصدر الحزب الديمقراطي الكردستاني نتائج الانتخابات المعلنة بحصوله على (595) الف و(592)، صوتاً، تلاه حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بواقع (287)، الف و(575)، صوت.وجائت حركة التغيير ثالثا بـ 164 الف و336 صوتًا، ثم الجيل الجديد بـ 113 الف و297 صوتًا، الجماعة الاسلامية 94 الف و992 صوتًا,وحلت في ذيل النتائج، قائمة الاصلاح بـ 69 الف و477 صوتًا، قائمة العصر 13 الف و708 أصوات، الحزب الشيوعي 7 الاف و69 صوتًا.