الجاف:معصوم رفض المصادقة على موازنة 2018

الجاف:معصوم رفض المصادقة على موازنة 2018
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، الثلاثاء، عن رفض رئيس الجمهورية فؤاد معصوم لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 واعادته الى مجلس النواب، فيما أشارت الى ان معصوم قد ضمن بعض الاسباب التي ادت الى رفضه لها.وقالت القيادية في الحزب اشواق الجاف في حديث صحفي لها اليوم: ان “رئيس الجمهورية فؤاد معصوم رفض مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018 وقرر اعادتها الى مجلس النواب”، مبينة بان “معصوم قد ضمن بعض الاسباب التي ادت الى رفضه لها“.وأوضحت الجاف، ان “تلك الاسباب لا تزال مجهولة الى هذه اللحظة”.وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم قد أكد، السبت الماضي، ان الرئاسة ستبحث “الاخطاء الفنية والخلل الدستوري” في الموازنة قبل المصادقة عليها، مشيرا الى ان البرلمان عليه ان يعيد النظر ببعض فقرات الموازنة اذا كانت لا تتوافق مع الدستور.يذكر ان مجلس النواب، صوت السبت الماضي 3 اذار، على قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018. 

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