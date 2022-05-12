الجامعة العربية:سنواصل التصدي للإرهاب وقطع دابره

الجامعة العربية:سنواصل التصدي للإرهاب وقطع دابره
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت الجامعة العربية أن مواجهة ظاهرة الارهاب المخربة للمجتمعات وللحضارة الإنسانية يتطلب التحرك على محاور وجبهات سياسية، واقتصادية، واجتماعية، وثقافية وأمنية، لإلحاق الهزيمة بالتنظيمات الإرهابية الاجرامية.وأشار امين عام جامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في الاجتماع الوزاري للتحالف الدولي ضد داعش الذي عقد بالمغرب امس الأربعاء، الى أن الحرب الحالية في أوكرانيا لها عواقب خطيرة على أوضاع الكثير من الدول والمناطق التي تتعرض لمحاولات الخراب التي يقوم بها داعش وحلفاؤه بما يشجع هذه التنظيمات على محاولة استغلال الوضع للمزيد من محاولات هدم وتحطيم الدول والمجتمعات.وأكد أبو الغيط أن الجامعة العربية ستواصل التصدي للإرهاب وقطع دابره.

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