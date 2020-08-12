الجامعة العربية تدين الانتهاكات التركية المتكررة على العراق

الجامعة العربية تدين الانتهاكات التركية المتكررة على العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أدانت الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، الأربعاء (12 آب 2020)، الانتهاكات التركية المتكررة للأراضي العراقية، والاعتداء الأخير الذي أدى لمقتل ضابطين عراقيين، بحسب البيان.وذكرت الجامعة العربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن “الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط، أدان الانتهاكات التركية المتكررة للسيادة العراقية”.وأضاف البيان، أن أبو الغيط “استنكر بأشد العبارات القصف التركي في 11 اب الجاري على منطقة سيدكان على الحدود التركية العراقية، والذي أسفر عن استشهاد ضابطين وجندي من القوات المسلحة العراقية وعدد آخر من المدنيين الأبرياء، في انتهاك سافر لسيادة العراق ومبادئ ومواثيق القانون الدولي ومبدأ حسن الجوار”.وأشار البيان إلى أن أبو الغيط، “أعرب عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الشهداء، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين”، فيما صرح مصدر مسؤول بالجامعة العربية، أن الأخيرة “تدعم أي تحرك تقوم به الحكومة العراقية على الساحة الدولية في سبيل وقف الاعتداءات العسكرية التركية المتكررة على الأراضي العراقية، والحفاظ على سيادة العراق وامنه واستقراره”. وأمس الثلاثاء، شنت طائرة تركية مسيرة هجوما على موكب لعدد من ضباط قوات حرس الحدود، وأسفرت عن استشهاد ضابطين اثنين وإصابة 2 آخرين، ومنتسبين اثنين كانوا متواجدين في مكان الحادث.
وأدانت رئاسة الجمهورية الاعتداء التركي الذي حصل أمس، وعدته انتهاكاً خطيراً للسيادة العراقية، فيما دعت إلى إيقاف كافة العمليات العسكرية والجلس إلى طاولة الحوار لحل المشاكل الحدودية بالطرق السلميةبعد ذلك، طالب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، تركيا ببيان موقفها من العمل الذي أقدمت عليه، وتوضيح ملابسات الجريمة ومحاسبة المتورطين. وقال اللواء رسول في بيان ، إن “الاعتداء أدى إلى استشهاد ضابطين وإصابة 2 آخرين، فيما أصيب جنديين آخرين، جراء قيام الطائرة المسيرة التركية بالقصف على منطقة سيدكان”. وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، إلغاء زيارة وزير الدفاع التركي إلى العراق المقرر إجرائها يوم غد الخميس، واستدعاء السفير التركي في بغداد وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة.

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