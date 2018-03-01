الجبهة التركمانية:اطراف كردية تسعى لافشال انتخابات كركوك

الجبهة التركمانية:اطراف كردية تسعى لافشال انتخابات كركوك
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف نائب رئيس الجبهة التركمانية والبرلماني حسن توران، اليوم الخميس، عن وجود أطراف كثيرة تعمل على إفشال العملية الانتخابية عبر زعزعة الوضع الامني في محافظة كركوك.وقال توران في تصريح صحفي له اليوم: خلال لقائه السفير الدنماركي جيرت ماينكه في بغداد، ان “بحث مع السفير الدنماركي مجمل التطورات الامنية والعملية السياسية العراق والملف الأمني والاداري في محافظة كركوك”، مؤكدا ان “هناك حاجة الى تعزيز التعايش المشترك في المحافظة بين مكوناتها”.وشدد النائب، على أهمية ان “تكون خصوصية لكركوك وتحديدا المرحلة الراهنة والاستعداد للانتخابات وضرورة اعادة النظر في الملف الأمني في المحافظة”.واضاف، ان “الهجمات الارهابية الشرسة التي تستهدف المكون التركماني من خلال مقار الجبهة التركمانية في كركوك وعمليات الاغتيال، تحدث من قبل اطراف تحاول افشال عملية الانتخابات المقبلة، من خلال زعزعة الوضع الامني”.

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