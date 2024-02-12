الجبهة التركمانية:الكرد يرفضون أي مقترح عربي تركماني لإدارة محافظة كركوك

الجبهة التركمانية:الكرد يرفضون أي مقترح عربي تركماني لإدارة محافظة كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك قحطان الونداوي، اليوم الاثنين، عن اقتراح تركماني بادارة المحافظة بشكل مشترك.وقال الونداويفي حديث صحفي، ان “التركمان اقترحوا ان تكون ادارة محافظة كركوك بالتناوب من قبل كل المكونات (الكرد والعرب والتركمان)، الا ان الاكراد رفضوا المقترح وعرقلوا حسم المناصب التنفيذية”.وتوقع “رفض الكرد لاي اتفاق عربي – تركماني بترشيح شخصية عربية لادارة المحافظة، مشيرا الى “استمرار المفاوضات حول مقترح تسلم العرب لمنصب المحافظ لمدة سنتين قبل ان يحصل التركمان على هذا المنصب بعد ذلك”.

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