الجبهة التركمانية:المادة 140 فاشلة وماتت منذ 2007

الجبهة التركمانية:المادة 140 فاشلة وماتت منذ 2007
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مسؤول فرع كركوك في الجبهة التركمانية قحطان الونداوي،الثلاثاء، ان الإدارة المشتركة للمحافظة من قبل ثلاثة مكونات بنسبة 32 بالمئة لكل مكون يعد الحل الأمثل لمشكلة هذه المحافظة، لافتا الى ان المادة 140 اثبتت فشلها في حل مشاكل المحافظة.وقال الونداوي في حديث صحفي، ان “المادة 140 لايمكن اعتبارها الحل الملائم للوضع في محافظة كركوك، حيث ان عدم تطبيقها منذ عام 2007 يؤكد فشلها في تحقيق الغرض المطلوب”.وأضاف ان “كركوك لها خصوصيتها، حيث ان الإدارة المشتركة بين قوميات المحافظة من عرب وتركمان وكرد بنسبة 32 بالمئة لكل قومية يعد الحل الأمثل لمشكلة هذه المحافظة”، مبينا ان “هناك مباحثات منذ سنتين في بغداد باشراف الأمم المتحدة بين القيادات التركمانية والعربية والكردية، حيث ان حل الإشكالية يكمن في التوافق في هذه الاجتماعات حول مصير كركوك”.وأوضح ان “قوات البيشمركة محددة المهام ولديها مسؤوليات داخل الإقليم وضمن حدوده فقط، وهذا الامر مثبت بالدستور الذي أوضح طبيعة مهام هذه القوات، وفي حال احتياج كركوك لمزيد من القوات فبالامكان الاستعانة بوزارة الدفاع لتعزيز التواجد العسكري في كركوك واطرافها والمناطق المتنازع عليها”. 

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