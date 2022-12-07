آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
ائتلاف المالكي:الحكومة سترسل موازنة 2023 للبرلمان بعد انتهاء عطلته التشريعية
الجبهة التركمانية:تشكيل الحكومة ليس أكثر أهمية من وحدة العراق والحفاظ على أمنه وثرواته
السيستاني:كرامة الإنسان أولا واحترام كل المعتقدات
القضاء يوجه كتاب استقدام لرئس مركز الرافدين للحوار
نائب كردي:على حكومة الإقليم الإتفاق مع بغداد للحصول على ترليون و250 ملياراً دينار شهرياً
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب كردي:على حكومة الإقليم الإتفاق مع بغداد للحصول على ترليون و250 ملياراً دينار شهرياً
وزارة الكهرباء:مازلنا بحاجة للغاز الإيراني وهناك مفاوضات لتوريده من قطر وتركمانستان
وزير العمل:منع دخول العمالة الأجنبية للبلد إلا بعد الحصول على رخصة العمل من الوزارة
نائب:فساد في وزارة الكهرباء بقيمة 1.5 مليار دينار
السوداني:نرفض استهداف إيران من أي دولة والاستثمار الصيني سيكون فعالاً في العراق
-
- رياضية
أسماء هدافي كأس العالم لكرة القدم في قطر
مساء اليوم..المنتخب المغربي والإسباني على استاد المدينة التعليمية بالدوحة
اليوم .. مواجهات ساخنة بين اليابان وكرواتيا والبرزايل وكوريا الجنوبية
المنتخب الهولندي يتأهل إلى الربع النهائي لكأس العالم بكرة القدم
الدوري 16..المواجهة بين المنتخب الأرجنتيني ونظيره الاسترالي
-
- تحقيقات
الجواز الدبلوماسي العراقي في خدمة الميليشيات وعارضات الأزياء
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
إتفاق الحرامية :رئاسة اللجنة المالية النيابية لائتلاف المالكي والنزاهة للسيادة !
النزاهة: اعتقال حوت الفساد (هيثم الجبوري)جراء سرقته للمال العام
رايتس ووتش:لاقيمة ولا كرامة للإنسان العراقي في ظل حكومات الميليشيات الإيرانية
نائب:ما تم استرداده من الامانات المسروقة لاتتجاوز 5% وعرض السوداني لها كان بائسا
العراق والسعودية يؤكدان على تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الطاقة والالتزام بقرارات أوبك بلس
-
- اذاعة INN