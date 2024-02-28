الجبهة التركمانية:تناوب القوميات على منصب محافظ كركوك الحل الأمثل لعقدة تشكيل حكومتها

الجبهة التركمانية:تناوب القوميات على منصب محافظ كركوك الحل الأمثل لعقدة تشكيل حكومتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الجبهة التركمانية البرلمانية أرشد الصالحي، الأربعاء، عن ما اسماها العقدة الأبرز في تشكيل حكومة كركوك المحلية، فيما أشار إلى أن كل طرف سياسي يتشبث بمنصب محافظ كركوك .وقال الصالحي في حديث صحفي، ان “القوى السياسية في محافظة كركوك لم تتوصل إلى اتفاق بشأن من يدير المحافظة حتى الآن “. وأضاف أن”الجميع يعول على اجتماع 3 اذار المقبل برعاية رئيس الوزراء الذي أشرف على تشكيل ائتلاف إدارة كركوك من الزعامات السياسية، بالتوصل إلى اتفاق تشكيل الحكومة المحلية”.وتابع، أن “التركمان بادروا منذ اليوم الأول لإيجاد حل لهذه الإشكالية المستعصية من خلال أن يكون منصب المحافظ بالتناوب بين القوميات “.

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