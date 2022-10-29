الجبهة التركمانية:حصتنا وزارتين ومنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية

الجبهة التركمانية:حصتنا وزارتين ومنصب النائب الثالث لرئيس الجمهورية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي بالجبهة التركمانية فوزي اكرم ترزي، السبت، عن مباحثات ومفاوضات إيجابية بين قيادات الجبهة ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني والقوى السياسية للحصول على وزارتين، مشيرا الى وجود تعاطف سياسي لمنح المكون منصب نائب رئيس الجمهورية. وقال ترزي في تصريح صحفي , ان ” القومية التركمانية ليست اقلية ضمن مكونات الشعب العراقي لكونها رفضت ان تكون لها (كوتا) في قانون الانتخابات مثل الأقليات الدينية والعرقية ولذلك من حقها ان تحصل على وزارات سيادية ومنصب نائب رئيس الجمهورية وهذا حق طبيعي للتركمان “. وأضاف ان “هناك مفاوضات ومباحثات جدية وإيجابية تجري بين قيادة الجبهة والقوى السياسية ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني لمنحنا وزارتين”، مبينا ان “الوزارات التي سيحصل عليها التركمان من الوزارات المتبقية هي وزارة المرأة ووزارة الدولة لشؤون الخارجية”. وأشار ترزي الى ان “التركمان وبالتحديد الجبهة التركمانية ستكون داعمة للحكومة الجديدة اذا ما سارت وفق البرنامج الحكومي الذي طرحته وبتوقيتاته

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *