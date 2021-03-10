الجبهة التركمانية:خارطة حزب بارزاني بضم كركوك والموصل للإقليم خيانة ومؤامرة كبيرة على العراق

الجبهة التركمانية:خارطة حزب بارزاني بضم كركوك والموصل للإقليم خيانة ومؤامرة كبيرة على العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- جددت الجبهة التركمانية، الاربعاء، رفضها لزج كركوك والموصل في الصراعات الإقليمية والدولية.وقالت الجبهة في بيان :انها “تستنكر قيام حكومة إقليم كردستان بإصدار طوابع بريدية خاصة لزيارة البابا فرنسيس الى اربيل والتي تضمنت خارطة تقسيمية تهدد وحدة الاراضي العراقية بما فيها محافظتي كركوك والموصل، وتعد هذه الخطوة بانها تهديداً مباشراً للامن العراقي و الاقليمي والدولي“.وأضاف البيان “ننصح حكومة الاقليم والاطراف السياسية الكردية بضرورة الحفاظ على امن ووحدة العراق والمنطقة وعدم تكرار اخطاء الماضي وان خطوات الاستفتاء وفرض سياسة الامر الواقع اثبتت فشلها، وان وحدة البلد هي التي تحافظ على مشروعية حقوقنا جميعاً“.وأكدت الجبهة، على ضرورة ان “تكون وحدة وسيادة البلد هي الكلمة التي تجمع مكونات واطياف الشعب العراقي، وان الخارطة التي اصدرتها حكومة الاقليم تعكس ما تطلبه منظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة ارهابياً، والتي باتت هي الاخرى ان تكون سببا في التدخلات الدولية لارض العراق”.

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