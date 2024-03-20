الجبهة التركمانية:كركوك لن تعود مطلقا الى الإقليم

الجبهة التركمانية:كركوك لن تعود مطلقا الى الإقليم
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مسؤول الجبهة التركمانية في كركوك قحطان الونداوي، اليوم الاربعاء، عراقية كركوك، مشيرا الى انه “من المستحيل ان تكون كركوك تابعة لاقليم كردستان”.وقال الونداوي في حديث صحفي، ان “كركوك لن تعود مطلقا الى اقليم كردستان، فهذا الامر بات من المستحيلات ولن يتحقق اطلاقاً، مبينا، ان “الحل لحكومتها المحلية هو ادارتها بالتناوب من قبل التركمان والعرب والكرد”.واكد عدم حسم منصب المحافظ بسبب الصراع المكوناتي وسعي الجميع للحصول على الحكومة المحلية للمحافظة. مبينا، ان “الصراع السياسي بين جميع المكونات يشكل المشكلة الابرز في حل ازمة محافظة كركوك وتشكيل حكومتها المحلية”.واضاف ان “العرب لديهم اصرار على تولي منصب المحافظ، في وقت يطالب فيه التركمان بالحصول على المنصب، كونهم لم يتسلموا منصب المحافظ طيلة 21 عاماً”.

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