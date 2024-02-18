الجبهة التركمانية:لن نسمح بعودة البيشمركة إلى كركوك

الجبهة التركمانية:لن نسمح بعودة البيشمركة إلى كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك قحطان الونداوي، ان التركمان والكتل السياسية الأخرى في كركوك لن تسمح بعودة السيطرة الكردية على المحافظة، لافتا الى ان كركوك عاشت تجربة سيئة في ظل سيطرة الاكراد والبيشمركة على المحافظة.وقال الونداوي في حديث صحفي، ان “هناك خلافات سياسية كبيرة مع الاكراد حول كركوك، على عكس التقارب الموجود بين العرب والتركمان والذي من المؤمل ان يأتي بثماره عن قريب”، لكنه اكد، ان “التركمان سيواصلون الحوار مع الاكراد لان ملف كركوك لايتحمل اضعاف او اقصاء أي مكون”.وأضاف ان “تخطيط المشروع السياسي للكرد  هو ضم كركوك للإقليم، وفي حال حصول هذا الامر فأن البيشمركة والاسايش سيدخلون المحافظة وستعود المشكلات الى كركوك من جديد”.وبين ان “اهالي كركوك والقوى السياسية لن يسمحوا باعادة التجربة السيئة بحكم الاكراد للمحافظة.

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