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لبنان:حكومة السوداني غير مستعجلة على تسديد ديوننا للعراق بأكثر من مليار دولار
الجبهة التركمانية:لن نسمح بعودة البيشمركة إلى كركوك
الداخلية:ترحيل استلام الملف الأمني لمحافظات(البصرة – بغداد – ميسان – كركوك) لعام 2025
رشيد يرحب بمحافظ بابل من ميليشيا العصائب
الكونجرس الأمريكي يؤكد على مواصلته لدعم الإقليم
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أمريكا ترسل شحنة جديدة من أسلحتها إلى إسرائيل رغم التحذيرات الدولية من اجتياح رفح
الأمم المتحدة:السلام محكوم بالإعدام في حال تهجير الفلسطينيين إلى سيناء
روسيا ترفض التحذير الأمريكي بشأن القدرات النووية الروسية في الفضاء
الأمم المتحدة:اجتياح إسرائيل لرفح “مذبحة بشرية”
كندا تحذر إسرائيل من الهجوم على رفح والأمم المتحدة تعلن عدم مشاركتها في تهجير الفلسطينيين
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لبنان:حكومة السوداني غير مستعجلة على تسديد ديوننا للعراق بأكثر من مليار دولار
الكونجرس الأمريكي يؤكد على مواصلته لدعم الإقليم
وزير الصناعة يشجع على الإستيراد بدلا من ” صنع في العراق”
أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية خلال الأيام الخمسة الماضية
(301)ألف برميل نفط الصادرات العراقية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي
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وزير الصناعة يشجع على الإستيراد بدلا من ” صنع في العراق”
نائب يطالب القضاء بالتحقيق مع رئيس الجمهورية عن كيفية استغلال منصبه لمصالح شخصية
الأعرجي لمحسني:الأمن الإيراني في حدقات عيون حكومتنا الإطارية
الطباطبائي:العراق لم يعد بحاجة إلى القوات الأمريكية بوجود الحرس الثوري والحشد
مكتب السوداني يحاول “لملمة فضيحة مترو بغداد وقطار النجف “بشرح يؤكد على فساد الحكومة
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