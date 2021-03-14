الجبهة التركمانية:وجود عناصر حزب الـpkk في محيط كركوك يشكل تهديداً لها

الجبهة التركمانية:وجود عناصر حزب الـpkk في محيط كركوك يشكل تهديداً لها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- قال رئيس الجبهة التركمانية العراقية، أرشد الصالحي، اليوم الاحد، إن سكان كركوك يشعرون بالتهديد بسبب وجود مقر لمنظمة “بي كا كا” في المحافظة.وذكر أرشد الصالحي، في تصريحات صحفية، عقب فعالية افتتاح المكتب التنفيذي للجبهة التركمانية العراقية في أربيل، أن “الدفاع عن وحدة التراب العراقي يمر عبر إبعاد التنظيمات الإرهابية عن منطقة سنجار التابعة لمحافظة نينوى”.وأضاف الصالحي، أنه “أبلغ الحكومة العراقية مرارا بأن وجود التنظيمات الإرهابية يشكل تهديدا للعراقيين قبل دول الجوار”.وتابع، أن “سنجار شهدت قبل يومين فقط توترا بسبب هجوم لعناصر حزب العمال استهدف الجيش العراقي في المنطقة”.وأشار رئيس الجبهة التركمانية العراقية، إلى أن “عناصر حزب العمال ينتشرون خارج سنجار أيضا”، مبينا أن “وجود المنظمة في محيط كركوك وداخلها، يحول المنطقة الواصلة بين قضاء مخمور (غربي أربيل) وسنجار خطرة للغاية”.وشدد الصالحي على أن “وجود المنظمة الإرهابية في كركوك يشكل تهديدا لجميع العراقيين”.وأقدم عدد من مؤيدي حزب العمال الكردستاني، الخميس (11 آذار 2021)، على الاعتداء على قوات الجيش العراقي، لمنعهم من الدخول إلى قضاء سنجار في محافظة نينوى.وأظهر شريط مصور  عدداً من مؤيدي الحزب يعتدون على قوة عسكرية من الجيش العراقي، حاملين الأسلحة، وشخص من المؤيدين للحزب يقول: “لا نسمح لأي عنصر من الجيش بالدخول”.

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