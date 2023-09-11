الجبهة التركمانية: البارزاني وراء فتنة كركوك

الجبهة التركمانية: البارزاني وراء فتنة كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك قحطان الونداوي، الاثنين، من محاولات الحزب الديمقراطي الكردستاني لاثارة التوترات في محافظة كركوك من خلال الدفع بجماهيره نحو تهديد الاستقرار الذي تعيشه المحافظة. وقال الونداوي في حديث صحفي ، ان “أهالي كركوك كانت لهم كلمتهم عام 2017 عند محاولة الحزب الديمقراطي اجراء استفتاء في هذه المحافظة من اجل ضمها للإقليم، حيث تم اجهاض هذا المشروع وافشاله وإعادة كركوك لأهلها”. وأضاف ان “خطوات الحزب الديمقراطي غير مشجعة وتعمل على اثارة التوترات داخل محافظة كركوك، من خلال الدفع بجماهير هذا الحزب نحو تهديد الاستقرار الذي تشهده المحافظة طيلة الفترة الماضية”. وبين ان “الحزب المذكور قد عمل على الدفع بجماهيره في رحيماوه والشورجة ومنطقة الفيلق، حيث عمدت تلك الجماهير الى التظاهر وفي مناطق أخرى الى خلق توترات امنية”.وأشار الونداوي، الى ان “الحل يكمن في الجلوس على طاولة الحوار بين جميع مكونات كركوك لايجاد حل دائمي لهذه المدينة”.

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