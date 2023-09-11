الجبهة التركمانية: البارزاني وراء فتنة كركوك

آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
المالية النيابية:تم إرسال 8 ترليون و80 مليار دينار للإقليم ولم يدفع رواتب موظفيه
الحكومة: مشروع طريق التنمية ما زال يتنفس
النزاهة:هدر (14) مليار دينار في دوائر محافظة ذي قار
وزارة النقل: طريق التنمية تكلفته أكثر من 17 مليار دولار وإيراداته ستكون أقل من 3 مليارات دولار سنوياً
نائب إطاري: ارتفاع أسعار صرف الدولار لن يؤثر على معيشة المواطن!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية:تم إرسال 8 ترليون و80 مليار دينار للإقليم ولم يدفع رواتب موظفيه
الحكومة: مشروع طريق التنمية ما زال يتنفس
النزاهة:هدر (14) مليار دينار في دوائر محافظة ذي قار
وزارة النقل: طريق التنمية تكلفته أكثر من 17 مليار دولار وإيراداته ستكون أقل من 3 مليارات دولار سنوياً
اليوم..ارتفاع في سعر صرف الدولار
-
- رياضية
- تحقيقات
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
البنك الدولي:العراق دولة فاشلة واقتصاده هش وديون البلد تجاوزت (152) مليار دولار
الأحزاب العراقية بين الفساد وتسييس القضاء من يحاسب من؟
أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
-
- متابعات خاصة
حكومات الخيانة والهوان والفساد والفشل وراء شحة المياه في العراق
أزمة كركوك في صورتها الحقيقية، إنها “قدس” و”ليلى”
طعن العراق في ظهره من قبل الكويت لن يمر ولن ينسى
العفو الدولية تطالب حكومة السوداني بسحب قوانينها التعسفية ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي
الأمن الوطني العراقي تحت القيادة الإيرانية بزعامة الدعوجي( أبو علي البصري)
-
- منوعات
- صورة وتعليق
مصدر حكومي: تركيا لا تحترم سيادة العراق جراء ضعف السوداني وإطاره الحاكم وتبعيتهم الإيرانية
نائب: إيران هي من تدير الماكنة الانتخابية لمكونات الإطار والثورة الشعبية هي الحل لإجراء التغيير
خبير اقتصادي: البنك المركزي الباب الرئيسي لتهريب الدولار إلى الخارج
مصادر لبنانية:إيران ستطلب من السوداني إعفاء لبنان من تسديد 1.1 مليار دولار عن النفط العراقي المصدر له
مصدر مسؤول:وزير الزراعة وراء تدمير الزراعة في العراق لصالح إيران
-
- اذاعة INN