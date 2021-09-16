الجبهة التركمانية تؤيد مدونة السلوك الانتخابي

الجبهة التركمانية تؤيد مدونة السلوك الانتخابي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق رئيس الجمهورية، برهم صالح، الخميس، حول الانتخابات المقبلة.وذكر بيان رئاسي، أن “رئيس الجمهورية برهم صالح استقبل، اليوم، في قصر السلام ببغداد، رئيس الجبهة التركمانية حسن توران”.وأضاف البيان، أن “اللقاء جرى خلاله بحث تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في البلد، وضرورة تعزيز الأمن والاستقرار وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات في 10 تشرين الأول المقبل بنزاهة وعدالة في مختلف مراحل إجرائها وبما يؤمّن حق العراقيين في الإدلاء بأصواتهم بحرية”.وأعلن توران، “تأييد الجبهة التركمانية لمدوّنة السلوك الانتخابي المُقدَّمة من رئاسة الجمهورية”، مؤكداً “أهمية بنودها والتزام القوى السياسية بها من أجل ضمان وسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها وإجرائها بشكل سليم عبر احترام اللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات”.

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