الجبهة التركمانية تجدد رفضها لعودة البيشمركة إلى كركوك

الجبهة التركمانية تجدد رفضها لعودة البيشمركة إلى كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت الجبهة التركمانية ، الأحد، رفضها لعودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها.وقال القيادي في الجبهة عباس الأغا في حديث صحفي: إن “الأحداث الأمنية الأخيرة وتكرار استهداف قوات الببيشمركة سببها عدم السماح للقوات الاتحادية بالانتشار بما يسمى بالمناطق المحرمة”.وأضاف أن “أي تنسيق مشترك بين البيشمركة والجيش أمر إيجابي، لكن عودة القوات الكردية للمناطق المتازع عليها، هو اتفاق خارج صلاحيات الحكومة، وأي خطوة بهذا الاتجاه هي مخالفة كبيرة”.وشن تنظيم “داعش” الاجرامي خلال الأيام الماضية سلسلة هجمات استهدفت مواقع مختلفة لقوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها. 

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