الجبهة التركمانية ترد على حزب بارزاني:لايحق لكم التدخل في منع افتتاح مطار كركوك

الجبهة التركمانية ترد على حزب بارزاني:لايحق لكم التدخل في منع افتتاح مطار كركوك
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كركوك/ شبكة أخبار العراق- ردّت الجبهة التركمانية العراقية، الاثنين، على تصريحات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله، بشأن مطار كركوك الدولي، مؤكدة أن منصبه التشريعي لا يسمح له بالتدخل بالشؤون التنفيذية.وذكرت الجبهة في بيان،  إنه “في سابقة هي الأولى في تاريخ العراق وفي تصريح غريب خرج لنا نائب رئيس مجلس النواب شاخوان عبدالله ليعلن رفضه أفتتاح مطار كركوك وتأكيده بعدم السماح بعمل المطار بحجة وجود قضايا فساد”.وأضافت، “اننا إذ نؤكد باسم الجبهة التركمانية العراقية عن استغرابنا الشديد من قيام النائب عن محافظة كركوك شاخوان عبدالله، بهذا التصريح الخطير الذي ينافي كل القيم الإنسانية والأعراف المجتمعية، متهجماً على حقوق أبناء محافظته، في سابقة خطيرة تحدث لأول مرة في تاريخ العراق الحديث، رغم كونه يشغل منصباً تشريعياً لا يعطيه الصلاحية بالتدخل بالشؤون التنفيذية للدولة”.وتابعت، أن “افتتاح المطار كان ثمرة لجهود مضنية للحكومة المحلية ومجلس المحافظة منذ عام 2006، وأن إجراءات افتتاحه استكملت كل الشروط القانونية والتقنية وعليه ندعو عدم الاستماع للحملة المضادة لافتتاح المطار وحرمان أهالي محافظة كركوك بكل أطيافها المتعايشة والتي تتوق للسفر إلى باقي المحافظات العراقية وإلى دول العالم من محافظتهم مباشرة وهذا حقهم الطبيعي الذي كفله لهم الدستور”.وطالبت مجلس النواب واعضائه بـ “اتخاذ الإجراءات القانونية بحق التصريحات التي تعمل على إثارة الفتن بين مكونات المحافظة وتعمل على حرمان أهالي كركوك من ابسط الخدمات”.

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