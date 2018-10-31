الجبهة التركمانية ترفض تصريحات “الحداد”

بغداد/شبكة أخبار العرا- اعتبرت الجبهة التركمانية، الأربعاء، تصريحات النائب الثاني لرئيس مجلس النواب بشأن كركوك، بأنها مواقف “لاينبغي السكوت عليها”.وقال نائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، في تصريح لعدد من وسائل الاعلام ، انه “لا ينبغي السكوت عن الخطوة الخطيرة التي قام بها نائب رئيس مجلس النواب بزيارة ما يسمى مجلس محافظة كركوك والالتقاء بريبوار وعقد مؤتمر صحفي مشترك”.وكان بشير حداد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، اعتبر، في مؤتمر مشترك مع رئيس مجلس محافظة كركوك ريبوار طالباني عقده في أربيل، عودة سيطرة الحكومة الاتحادية على الأوضاع في كركوك بأنه مخالف للقانون والدستور العراقي، وتعهّد بتطبيع أوضاع المحافظة وانهاء المظاهر العسكرية فيها.وتعليقاً على ذلك، وشنت القوات العراقية المشتركة عملية عسكرية بمحافظة كركوك أطلق عليها اسم (فرض الأمن) لاستعادة السيطرة على الأراضي المتنازع عليها وإرجاع حدود ما قبل 2003. وجاءت العمليات اثر الاستفتاء الذي اجراه اقليم كردستان في أيلول 2017.وأعلن الجيش العراقي في 16 تشرين الاول 2017 ، عن سيطرته على مطار كركوك العسكري وقاعدة كي وان، وعلى عدد من الحقول النفطية شمالاً، وعلى شركة نفط الشمال، وناحية ليلان.