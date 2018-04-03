الجبهة التركمانية ترفض عودة البيشمركة في المناطق المختلف عليها

الجبهة التركمانية ترفض عودة البيشمركة في المناطق المختلف عليها
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر رئيس الجبهة التركمانية العراقية، النائب ارشد الصالحي، الثلاثاء، من اعادة نشر قوات البيشمركة في المناطق المتنازع عليها، معتبرا عودتها تقود الى نشر الفوضى في المناطق المختلطة عرقيا والمختلفة سياسيا.وقال الصالحي في بيان له اليوم: انه “على الحكومة العراقية عدم الرضوخ للضغوطات الفرنسية والامريكية لانشاء غرفة تنسيق مشتركة بين الجيش العراقي والبشمركة والقوات الامريكية”.واشار الى ان “اية فكرة لاعادة نشر البيشمركة في المناطق المتنازع عليها بسبب التنازل الى ما بعد الانتخابات من اية جهة سياسية كانت معناه نشر الفوضى في المناطق المختلطة عرقيا والمختلفة سياسيا”.

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