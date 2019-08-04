الجبهة التركمانية تطالب مفوضية الانتخابات بحذف 100 ألف أسم مزور في سجل انتخابات كركوك

الجبهة التركمانية تطالب مفوضية الانتخابات بحذف 100 ألف أسم مزور في سجل انتخابات كركوك
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الجبهة التركمانية النائب عن محافظة كركوك ارشد الصالحي، الاحد، عن وجود تخوف عربي تركماني من وجود نحو 100 الف اسم مضافة الى سجل انتخابات كركوك، مشيرا الى ان مفوضية الانتخابات مطالبة بتدقيق السجلات بحسب الاتفاق السياسي.وقال الصالحي في تصريح  صحفي، ان “هناك تخوف سياسي للمكونين العربي والتركماني في انتخابات مجالس المحافظات في حال عدم تدقيق سجل الناخبين وإلغاء 100 إلف مزور تمت إضافتها من قبل لأحزاب الكردية”.وأضاف أن “المفوضية مطالبة باجراء التدقيق بحسب الاتفاق السياسي بضمنها طلب الاسماء والمستمسكات الرسمية وباشراف مفوضية الانتخابات في المركز والدوائر الحكومية”.وأوضح الصالحي، ان “المساعي الكردية بدت ظاهرة من اجل حرف نتائج الانتخابات بضمنه الضغط السياسية لاعادة العمل بالمادة 140 من الدستور المعطلة والاعتراض على تدقيق السجلات واعادة تطبيع الأوضاع واعادة القوات الكردية للمحافظة”.

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