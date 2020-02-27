الجبهة التركمانية تعلن تصويتها لصالح حكومة علاوي

بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الجبهة التركمانية، حسن توران، الخميس (27 شباط 2020)، دعم التركمان لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، لمنحهم حقيبة وزارية في كابينته.

وقال توران في تصريح صحفي، إن “التركمان داعمون لحكومة علاوي؛ كونه منحهم حقيبة وزارية، وهو أمر لا بد من أخذه بعين الاعتبار من قبلنا”.وأشار الى أن “الرجل وفى بوعده حيال مكون مهم من مكونات الشعب العراقي تم إقصاؤه إلى حد كبير في الحكومات السابقة”.