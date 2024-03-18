الجبهة التركمانية تقرر مشاركتها في انتخابات برلمان الإقليم

الجبهة التركمانية تقرر مشاركتها في انتخابات برلمان الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية، حسن توران، الأحد، (17 آذار 2024)، عن المشاركة في انتخابات برلمان اقليم كردستان المزمع اجراؤها في العاشر من حزيران القادم، داعياً الجماهير التركمانية في محافظات الاقليم إلى تحديث بياناتهم الانتخابية.وأفاد بيان لاعلام الجبهة ، ان اعلان المشاركة “جاء في الاجتماع المنعقد أمس الأحد، بحضور قيادات الجبهة التركمانية العراقية، وجرى خلاله بحث ومناقشة مشاركة التركمان في انتخابات برلمان الاقليم كحق دستوري، وإثبات الصوت التركماني”.وقررت قيادة الجبهة التركمانية العراقية بحسب البيان، “المشاركة في انتخابات برلمان الاقليم، والدعوة الى مشاركة فاعلة لضمان ممارسة فاعلة للدور التركماني وضمان حقوق المكون في الاستحقاقات القادمة في الاقليم”.

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