الجبهة التركمانية: حزب بارزاني لا يحترم هيبة الدولة

الجبهة التركمانية: حزب بارزاني لا يحترم هيبة الدولة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مسؤول الجبهة التركمانية في محافظة كركوك، قحطان الونداوي، الأربعاء، ان الحزب الديمقراطي الكردستاني يسعى للسيطرة على مقر العمليات المشتركة في كركوك بهدف تحقيق انتصار له على حساب الأجهزة الأمنية وهيبة الدولة.وقال الونداوي في حديث صحفي، ان “العمل السياسي في كركوك او غيرها متاح لجميع الأحزاب المجازة، الا ان الحزب الديمقراطي يسعى للسيطرة على مقر العمليات المشتركة في هذه المحافظة ليعلن عن تحقيق انتصار حزبي على مصلحة القوات الأمنية وهيبة الدولة العراقية”.وأضاف ان “الجبهة التركمانية داعمة لجميع الأحزاب، ولكن ليس على حساب هيبة الدولة والقوات الأمنية، الا انها تقف ضد منح مقر العمليات الى أي حزب كان، خصوصا انه مقر مخصص للدولة”.وبين ان “دخول الأجهزة الأمنية الى مقر العمليات المشتركة قد جاء بالامن والسلام لهذه المحافظة، فضلا عن ان المواطن الكركوكي قد شعر باستقرار كبير عما مر به قبل عام 2017”.

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