الجبهة التركمانية: نزوح أكراد إيران وسوريا إلى كركوك لايخدم عمليات التعدادالسكاني

الجبهة التركمانية: نزوح أكراد إيران وسوريا إلى كركوك لايخدم عمليات التعدادالسكاني
آخر تحديث:

كركوك/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في الجبهة التركمانية لمحافظة كركوك، استبرق اوغلو، الاربعاء، ‏31‏/07‏/2019، عن السبب الرئيس وراء تخوف التركمان من اجراء التعداد السكاني الحكومي في كركوك، مؤكدا قبول اجرائه لكن مع توفر شرط وحيد.وقال اوغلو في حديث  صحفي، إن “كركوك استقبلت منذ عام 2003 اكثر من 600 موجة نزوح لاكراد من العراق وايضاً من سوريا وايران وينتشرون حالياً بمناطق متفرقة من المحافظة”.واشار الى ان ” نلاحظ التواجد السوري الكردي بكثافة في كركوك بعد عملية التغيير الديمغرافي للمحافظة عبر تكريدها”.واكد أن ” التركمان يتخوفون من اجراء الاحصاء الا بحالة تنفيذه بعد اخراج الكرد الاغراب عن كركوك واعتماد احصائية دقيقة باشراف من الامم المتحدة” ي عمليات التعداد السابقة لم تكن الهدف منها اظهار حجمهم لمنحهم استحقاقاتهم بل لأجل بث التفرقة بين المكونات العراقية ونحن نعتقد ان درجها في التعداد المقبل ستؤدي الى انتشار العنصرية في العراق والى صراعات عرقية تهدد وحدة وامن البلد”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *