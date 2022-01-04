الجبهة العربية:كركوك مستقرة وآمنة بمحافظها

الجبهة العربية:كركوك مستقرة وآمنة بمحافظها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى المتحدث باسم التحالف العربي في كركوك حاتم الطائي، الثلاثاء، رفضه استبدال المحافظ راكان الجبوري في الوقت الحالي.وقال الطائي في تصريح صحفي، إن “محافظة كركوك تشهد استقرارا أمنيا وإداريا وهي تتصدر محافظات العراق من ناحية المشاريع والأعمار”.وأضاف أن “الاستقرار مطلوب ولايجب تصعيد الأوضاع في المدينة لأسباب سياسية، فالجميع في المدينة من كل المكونات لديه رضا على أداء الحكومة المحلية”.وكان عددا من القيادات الكردية قد أكدوا في وقت سابق، على وجود تحرك لاستعادة منصب محافظ كركوك للمكون الكردي.

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