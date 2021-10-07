الجبهة العربية في كركوك:لن نسمح ببيع المحافظة إلى الأحزاب الكردية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري، الخميس، أن عرب كركوك لن يقبلوا بالمساومات السياسية على حساب المدينة.وقال الشمري في ديث صحفي، إن “كركوك ليست عرضة للمساومة والتجارة من قبل الأحزاب، مقابل كسب ود الكرد في التشكيلة الحكومية المقبلة، ويجب احترام خصوصيات المدينة”.وأشار إلى أنه “سمعنا بأن بدأ الحديث عن وضع كركوك ما بعد الانتخابات، وهذا مرفوض من قبلنا، لآن وضع المدينة يحدد من قبل أهلها وفقا للدستور والقانون، ولن نقبل بالمساومة إطلاقاً”.ويوم أمس اعترض المكون التركماني على عودة الحزب الديمقراطي الكردستاني وفتح مقراته في مدينة كركوك