الجبهة العربية في كركوك ترفض أختيار المحافظ دون التشاور مع القوى الأخرى

الجبهة العربية في كركوك ترفض أختيار المحافظ دون التشاور مع القوى الأخرى
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كركوك/ شبكة أخبار العراق- رفضت الجبهة العربية في كركوك، الأحد، حل أزمة المحافظة واختيار محافظ جديد أن يكون بيد مكون آخر وتهميش الآخرين.وقال نائب رئيس الجبهة، ناظم الشمري في حديث صحفي: “نرفض ان يكون الحل في كركوك بيد مكون واحد كما يحدث الان من حديث حول اتفاق بين الكرد على حسم منصب محافظ كركوك”. وأضاف الشمري، أنه “لايمكن ان تحل ازمة كركوك بالانفراد وتهميش المكونات الاخرى”، مشددا على “اختيار محافظ جديد للمدينة يجب ان تشترك به المكونات الثلاثة وتوافق عليه مشتركة ولايتخذ مكون واحد القرار”.ويجري وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني، زيارة في اربيل من اجل الاجتماع بالحزب الديمقراطي الكردستاني والتوصل معه لاتفاق بشأن منصب محافظ كركوك، وبعدها المشاركة في مراسم اداء رئيس اقليم كردستان اليمين القانونية.

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