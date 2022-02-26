الجبهة العربية في كركوك ترفض زج المحافظة في صفقة تشكيل الحكومة

الجبهة العربية في كركوك ترفض زج المحافظة في صفقة تشكيل الحكومة
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 كركوك/ شبكة أخبار العراق- أكد منسق هيأة الرأي العربية في كركوك ناظم الشمري، السبت، رفض المكون العربي في كركوك زج كركوك بصفقات تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الشمري في تصريح  صحفي: إنه “على البرلمان الجديد اتخاذ الخطوات السريعة لإجراء انتخابات مجالس المحافظا التي ستحل المشاكل في كركوك “.وأضاف أنه”يجب إبعاد كركوك من صفقات تشكيل الحكومة والمتاجرة بها، ونحذر من يحاول بمكتسبات خطة فرض القانون، وعلى النواب العرب اتخاذ موقف صريح وواضح برفض تلك الصفقات”.وتحدثت مصادر سياسية عن وجود مفاوضات بين الحزبين الكرديين لإعطاء منصب محافظ كركوك للديمقراطي الكردستاني مقابل تسلم الاتحاد منصب رئاسة الجمهورية.

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