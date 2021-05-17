الجبهة العربية في كركوك ترفض عودة البيشمركة إلى المحافظة

الجبهة العربية في كركوك ترفض عودة البيشمركة إلى المحافظة
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كركوك/ شبكة أخبار العراق- أبدى القيادي في الجبهة العربية في كركوك نصير العبيدي، الاثنين، رفضه التام لموضوع عودة قوات البيشمركة الكردية إلى كركوك، مشيرا الى أن إنشاء مراكز التنسيق المشتركة مقدمة لإعادة تلك القوات الى المحافظة.وقال العبيدي في تصريح صحفي، إن “إنشاء مراكز التنسيق المشتركة بين الجيش والبيشمركة في كركوك هي مقدمة لإعادة القوات الكردية إلى المدينة”.وأضاف أن “الأحزاب الكردية تريد استغلال هذا الموضوع سياسيا بالتزامن مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية لتحقيق مكاسب خاصة بها، مستغلة علاقتها المميزة مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في ظل صمت النواب وممثلين العرب في كركوك”.وأشار العبيدي إلى أن “هذه الموضوع رفضا قاطعا لأنه يعد بداية لتهديم السلم المجتمع في كركوك وخلق فتنة كبيرة بين المكونات”.وكان ممثل إقليم كردستان في قيادة العمليات المشتركة عبد الخالق طلعت قد أشار الى وجود تفاهم بتشكيل 4 غرف للتنسيق المشترك بين الجيش والبيشمركة.

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