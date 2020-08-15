الجبهة العربية في كركوك تطالب باستحقاقها الانتخابي

الجبهة العربية في كركوك تطالب باستحقاقها الانتخابي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالبت الجبهة العربية الموحدة، السبت، باستحقاقها الانتخابي، متهما اطرافا بتنفيذ مؤامرة بالحيلولة دون صعود اشخاص ينتمون الى قبائل وعوائل ذات مكانة وثقل اجتماعي بارز في المحافظة في تمثيل المكون العربي.وقال نائب رئيس الجبهة، ناظم الشمري، في حديث صفي، إن “على المفوضية المستقلة للانتخابات تطبيق الدستور ومنح محافظة كركوك إستحقاقها من المقاعد البرلمانية وهو ( ١٢ ) مقعدا”.وأضاف الشمري، أن “المكون العربي حصل على ثلاثة مقاعد في انتخابات عام ٢٠١٨ وبسبب عدم التحاق صاحب المقعد الثالث بالبرلمان رغم مرور أكثر من سنتين  على مصادقة المفوضية على النتائج النهائية الا ان المفوضية ومجلس النواب قد التزما الصمت حول الاستحقاق الانتخابي للمكون العربي”.وتابع، أن “الاستحقاق الانتخابي حسب الاصوات من نصيب الشيخ مهيمن علي حسين الحمداني ، بينما يكون من نصيب الشيخ غسان مزهر العاصي في حالة مراعاة الحزب الذي رشح من خلاله المرشح”.واتهم الشمري “اطرافا بالتواطؤ والمؤامرة بالحيلولة دون صعود اشخاص ينتمون الى قبائل وعوائل ذات مكانة وثقل اجتماعي بارز في المحافظة في تمثيل المكون العربي”.وطالب نائب رئيس الجبهة، المفوضية ومجلس النواب بانصاف المكون العربي وعدم السكوت على حرمان محافظة كركوك والمكون العربي من استحقاق انتخابي واضح لا لبس فيه”.وهدد الشمري بـ”اللجوء الى القضاء لمحاسبة المقصر في منع العرب من استحقاهم الانتخابي”، مطالبا الأحزاب والفعاليات السياسية في كركوك بـ”عدم السكوت ازاء حرمان العرب من استحقاقهم الانتخابي”.

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