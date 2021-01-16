الجبوري:أمريكا “داعش”وليس إيران!!!

الجبوري:أمريكا “داعش”وليس إيران!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس مجلس النواب السابق سليم الجبوري، السبت،عن تدخل مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك في منع استجواب بعض الوزراء داخل البرلمان، مشيرا إلى أن ما كان يقوم به ماكغورك يتعدى دوره كمبعوث رئاسي.وقال الجبوري في حوار متلفز ، إن “مبعوث الرئيس الأميركي بريت ماكغورك كان يتدخل لمنع استجواب بعض الوزراء وكان يقول عن بعض الوزراء (هذا جيد)”.وأضاف الجبوري أن “كان يذهب بعيدا في العراق خلافا للدور والمهام المناطة له”، مبينا أن “ماكغورك كان يحمل توجها ويمارس بعض الأحيان دور السفير”.وأوضح رئيس البرلمان السابق أن “بريت ماكغورك كان مبعوث الرئيس الأميركي فيما يتعلق بداعش وليس بالبعد السياسي”. 

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