الجبوري:استئناف جلسة البرلمان إلى يوم الأثنين المقبل
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اليوم السبت، استئناف جلسة البرلمان الى يوم الاثنين المقبل، مؤكدا ان يوم غد سيجتمع مع الكتل السياسية لمناقشة موعد الانتخابات.وقال الجبوري خلال جلسة البرلمان، إن “مجلس النواب سوف يستأنف جلسته الاثنين المقبل، وغداً سنجتمع مع الكتل لمناقشة موعد الانتخابات”.وشهدت جلسة البرلمان، اليوم السبت، انسحاب ثلاث كتل كردستانية (الوطني والديمقراطي والاسلامي) بالإضافة الى اتحاد القوى، لرفضهم تأجيل الانتخابات المحلية واجراء النيابية في موعدها.وكان الجبوري قد كشف خلال جلسة اليوم، ان هناك ٣ مقترحات حول قانون الانتخابات، الأول أن يتم تحديد موعدها من قبل مجلس النواب، والثاني ان لا يتم المساس بموعد الانتخابات من قبل المجلس، والثالث إجراء الانتخابات في موعدها وتأجيل انتخابات مجالس المحافظات.