الجبوري:البرلمان سيستمر بعمله لحين إقرار قانوني الموازنة والانتخابات

الجبوري:البرلمان سيستمر بعمله لحين إقرار قانوني الموازنة والانتخابات
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الأربعاء، عن مقررات اجتماع الكتل واللجان النيابية بشأن الموازنة، مؤكدا أن الاجتماع قرر استمرار عمل البرلمان لحين الانتهاء من قانوني الموازنة والانتخابات.وقال الجبوري في مؤتمر صحافي له اليوم: إن “مجلس النواب استلم الموازنة في نهاية الدوام الرسمي في اخر يوم لعمل مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “البرلمان ورغم ذلك مضى باستلام الموازنة وإبداء كافة الملاحظات عليها”.وأضاف الجبوري، أنه “اجتمعنا اليوم مع رؤساء الكتل بشأن الموازنة”، مشيرا إلى أنه “تقرر الاستمرار بعمل مجلس النواب لحين الانتهاء من قانوني الموازنة والانتخابات”.وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود كشف اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقد بين اللجان النيابية والكتل السياسية لمناقشة قانون الموازنة لعام 2018، مبينا أن المجتمعين اتفقوا على استضافة رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب كثرة الخلافات بشأن القانون. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *