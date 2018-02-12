الجبوري:التصويت على عودة الفاسدين “ليس بيدي”!!

بغداد/شبكة أخبار العراق-أكد رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، اليوم الاثنين، انه شدد على إدراج فقرة عدم السماح للفاسدين المشمولين بقانون العفو بالترشح للانتخابات.وقال الجبوري ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي عقده بمجلس النواب، إن “هناك توجه شخصي هو التصويت على منع الفاسدين من الترشيح الى الانتخابات”، مبينا ان “المادة التي قدمت وتمت قراءتها والمتعلقة بمنع من ثبت عليه الفساد حتى وان شمل بقانون العفو كان ينبغي ان يتم التصويت عليها”.واشار الى ان “النسخة التي وضعتها اللجنة القانونية النيابية يوم امس اغفلت الاشارة الى هذا الجانب وحتى اثناء المداخلة التي جرت في الجلسة ذهبت الى تأييد ضرورة ادراج هذه الفقرة التي تمنع عودة الفاسدين والتي تحول دون امكانية السماح لمن سمح لنفسه ان تمتد يده على اموال العراقيين واستغلال مركزه الوظيفي ان يكون ممثل لهم في البرلمان القادم وهذا الموضوع سيناقش مع اللجنة القانونية لإيجاد المخرج اللازم لمعالجته”.يذكر ان جلسة امس الاحد كانت ناقصة النصاب رغم ذلك اصر الجبوري على التصويت على فقرة عودة الفاسدين للترشح للانتخابات وكان عدد الحضور 134 من اصل 328 نائب .