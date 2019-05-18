الجبوري:تحالف سنّي جديد بزعامة النجيفي

الجبوري:تحالف سنّي جديد بزعامة النجيفي
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب السابق مشعان  الجبوري، السبت، عن اتفاق لعقد اجتماع لـ20 شخصية سنية في منزل رئيس تحالف القرار أسامة النجيفي، مشيرا الى ان الاجتماع سيتضمن الاتفاق على إعلان تحالف سني جديد برئاسة النجيفي.وقال الجبوري في تصريحات متلفزة ، إن “20 شخصية سنية سيعقدون اجتماعا مساء يوم غد الاحد في منزل رئيس تحالف القرار اسامة النجيفي لبحث اوضاع المكون السني”.وأضاف ان “الاجتماع سيبحث الإعلان عن تحالف سني جديد بزعامة اسامة النجيفي بعيدا عن تحالف القوى العراقية برئاسة محمد الحلبوسي المرتبط ايرانيا والمحور برئاسة خميس الخنجر واحمد الجبوري المرتبطان بايران وقطر ايضا”.وأوضح ان “الحلبوسي غير قادر على تصدر الموقف السني لكونه ضعفيف وعمره السياسي قصير بعكس شخصية النجيفي”، مبينا ان “الاجتماع المرتقب سيشهد التصالح بين زعامات سنية مهمة، فيما سيستبعد التحالف الجديد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي”. 

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