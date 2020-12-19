الجبوري:طالبنا الحكومة باتخاذ عدداً من الإجراءات لمعالجة الأزمة المالية من ضمنها رفع سعر صرف الدولار

الجبوري:طالبنا الحكومة باتخاذ عدداً من الإجراءات لمعالجة الأزمة المالية من ضمنها رفع سعر صرف الدولار
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- لمح رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، اليوم السبت (19 كانون الاول 2020)، إلى إمكانية اعتماد رفع سعر صرف الدولار أمام الدينار، للتخلص من جزء من الأزمة المالية التي تواجه البلاد، مشيرا الى أن هذا الاجراء ينبغي أن يكون آخر ما يتم اللجوء إليه.وقال الجبوري، خلال حديثه في ملتقى الاعلام العراقي الأول،  إن “تغيير سعر الصرف فيه إيجابيات وسلبيات”.وأضاف: “طالبنا الحكومة باتخاذ عدد من الإجراءات إلى جانب رفع سعر الصرف”، موضحاً: “اقترحنا 32 إجراء عمليا من قبل اللجنة المالية النيابية”.ولفت إلى أن “تغيير سعر الصرف يجب أن يكون آخر الخيارات بالنسبة للحكومة”.ولفت الجبوري إلى أن “زيادة الإيرادات ممكنة، من خلال المنافذ الحدودية، والوعاء الضريبي، وغيرها الكثير الكثير من الإجراءات”.ودعا إلى “مناقشة الإجراءات العملية التي من الممكن أن تقلل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف”.

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