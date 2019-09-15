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الصيادي:قوة حشدوية بـ100 سيارة حاولت إختطافي لأني أكتشفت جرائم وسرقات مدير أمن الحشد الشعبي
وزارة الكهرباء تعلن عن إبرام عقدين لإنشاء خطي استيراد الطاقة للكهربائي من دول الخليج العربي
الخدمات النيابية:أرصفة موانئ البصرة تحت سيطرة زعماء الأحزاب الشيعية المتنفذة
الجبوري:على عبد المهدي تقديم استقالته
حكومة عبد المهدي تنفي استخدام أراضي العراق بالعدوان على مواقع شركة أرامكو السعودية
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بومبيو:إيران وراء أستهداف منشآت شركة أرامكو السعودية
غداً..اقتراع انتخاب الرئاسة التونسية
الخزانة الأمريكية:فرنسا لن تمنح إيران قرضا بقيمة 15 مليار دولار دون موافقتنا
الأمم المتحدة:إعلان نتياهو ضم أجزاء من الضفة الغربية ستكون مدمرة للسلام الإقليمي
البيت الأبيض:كوبرمان قائماً بأعمال مستشار الأمن القومي بدلاً من بولتون
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وزارة الكهرباء تعلن عن إبرام عقدين لإنشاء خطي استيراد الطاقة للكهربائي من دول الخليج العربي
الخدمات النيابية:أرصفة موانئ البصرة تحت سيطرة زعماء الأحزاب الشيعية المتنفذة
مصدر:الوفد الكردي سيفرض شروطه على حكومة عبد المهدي
تولر:العراق يسير في الاتجاه الخاطئ والغاز العراقي يحرق تبذيرا من أجل استمرار توريد الغاز الإيراني
نائب يطالب بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المذلة
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بين القوات العسكرية الزائدة عن الحاجة واستمرار عملياتها “الزائفة” الخزينة تستنزف
الشعب العراقي لايتحمل أستمرار فشل حكومة عبد المهدي
الحلبوسي أنهى فصلا مزعجا من حياته السياسية برفع الحصانة عن الزوبعي
بغداد وذي قار تحت سيطرة مليشيا كتائب حزب الله
منظمات مدنية وحقوقية:مجلس النواب العراقي ضد الشعب بإقراره تعديل قانون الانتخابات المحلية
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- متابعات خاصة
استقرار العراق بإقالة عبد المهدي وحل ميليشيات الحشد الشعبي
إصرار زعماء ميليشيات الحشد الشعبي بالدفاع عن إيران..العراق إلى المجهول
مكتب عبد المهدي إيراني الإرتباط والعقيدة
السجون العراقية مسالخ بشرية وجرائم قتل يومية خارج الدستور والقانون
بعد الدعارة ونشر المخدرات.. مليشيات الحشد تسيطر على تجارة المشروبات الروحية
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اللويزي:من شروط الإنضمام لحزب الخنجر الولاء لإيران و”دكَ الناقصة”
الشيخ فيصل الحمود هنأ فخامة الرئيس نيجيرفان البارزاني بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً لإقليم كوردستان
هيا نضحك..بعد أن طرده بتهمة الفساد..الصدر يمنح صديقه العيساوي”فرصة أخرى”!!
بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
بدون علم القائد العام..قوة بولاد طالباني تصل الباغوز “لالتقاط صور على طريقة رامبو”!
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- اذاعة INN