الجبوري:على عبد المهدي تقديم استقالته

الجبوري:على عبد المهدي تقديم استقالته
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب احمد الجبوري، الأحد، استقالة وزير الصحة علاء العلوان من منصبه رسالة واضحة بأن الحكومة الحالية هي الأفشل، داعيا رئيسها عادل عبد المهدي لتقديم استقالته.وقال الجبوري، في تغريدة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن “استقالة وزير الصحة علاء العلوان دليل حرصه وعدم تمسكه بالمنصب ورسالة واضحة بأن الحكومة الحالية هي الأضعف والأفشل مقارنة بالحكومات السابقة”.وأردف: “الأجدر أن يقدم عادل عبد المهدي استقالته ويحفظ للعراق هيبته وسيادته”.وقدم وزير الصحة علاء العلوان، بوقت سابق من اليوم، استقالته من منصبه.

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