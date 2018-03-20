الجبوري:لاهور غير مرحب به في كركوك بعد تصريحه الاستفزازي
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كركوك/شبكة أخبار العراق- رد محافظ كركوك وكالة راكان الجبوري، الثلاثاء، على مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كردستان لاهور شيخ جنكي، الذي دعا أهالي مدينة كركوك خلال زيارته الاخيرة للمدينة الى تأكيد “كردستانية” مدينتهم عبر اشعال النار في مشعل نوروز خلال مشاركتهم باحتفالات العيد القومي الكردي.وقال الجبوري في تصريح صحفي له اليوم، ان “زيارة لاهور شيخ جنكي كانت باتفاق مع الحكومة، وكل القوات الامنية قامت بالواجب”، مبيناً ان “ماصدر من جنكي كنا لا نتمناه، والان اصبح ضيف غير مرحب به وعليه ان لايتدخل في امور كركوك”.ودعاه الى ان “لا يفتح باب المناكفات السياسية في المحافظة، وعليه ان يعيد المعتقلين الذين اعتقلوا في السابق، وايضاً ان يعيد مستحقات المحافظة من السيارات التي تم استولت عليها قواته من المحافظة في 17-10-2017”.وفيما يخص الاحتفال بمناسبة عيد نوروز، بعث الجبوري، “تهنئة للشعب العراقي عامة، والكردي خاصة، مبينا ان “عيد نوروز هو عيد الحرية والحرية حق للجميع”.واهاب، “باهالي كركوك اللذين تعايشوا فيما بينهم بشكل سليم، للمشاركة الواسعهة في الاحتفالية، لكي تكون احتفالية عامة بين جميع المكونات”، داعياً اياهم الى “الابتعاد عن ما يقوله السياسيون، لان لهم اهداف اخرى”.وكان مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في اقليم كردستان لاهور شيخ جنكي، دعا اليوم، أهالي مدينة كركوك الى تأكيد “كردستانية” مدينتهم عبر اشعال النار في مشعل نوروز خلال مشاركتهم باحتفالات العيد القومي الكردي.ووجه شيخ جنكي، عقب وصوله الى كركوك، رسالة الى أهالي المدينة، قال فيها، إنه “يدعو الكركوكيين الى المشاركة، اليوم الثلاثاء، باحتفالات عيد نوروز في المحافظة، واشعال النار بمشعل نوروز وتأكيد كردستانية مدينتهم”.وتعهد مسؤول وكالة الحماية والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، بأنه “سيبقى من الكركوكيين الذين يقدمون الضحايا دائما وباستمرار من اجل مدينة كركوك”.