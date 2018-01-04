الجبوري:لا توجد أرضية مناسبة لاجراء انتخابات نزيهة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى القيادي في تحالف القوى العراقية صلاح الجبوري، الخميس، ان التحالف يريد تأجيل الانتخابات، لان الحكومة غير قادرة على الايفاء بالتزاماتها، فيما بين انه لا توجد ارضية مناسبة لاجراء انتخابات نزيهة.وقال الجبوري في حديث صحفي له اليوم: ان “تحالفه مع إرجاء الانتخابات بسبب عدم قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها”. موضحاً أن “التحالف يريد إجراء انتخابات نزيهة، وهو ما لا توجد أرضية له حتى الآن”.وأضاف أن “العبادي سبق أن وضع التزامات عدة على عاتق الحكومة لتنفيذها قبل موعد الانتخابات، في مقدمتها إعادة النازحين وحصر السلاح بيد الدولة، وهي التزامات لم ينفذ إلا اليسير منها”.وأشار الجبوري إلى أن “من بين نحو 4 ملايين نازح، لا يزال هناك نحو مليونين ونصف المليون في الخيام أو في العراء أو في مدن إقليم كردستان، ومن غير المعقول أن تتم إعادة هؤلاء في غضون الأشهر الخمسة المقبلة”.ولفت إلى أن “عملية حصر السلاح بيد الدولة لا تزال في بداياتها، إضافة إلى صعوبتها البالغة، لا سيما فيما يتعلق ببعض الجهات المسلحة، وهو ما يعني أن المشهد لا يزال غامضاً إلى حد كبير”.