الجبوري:مكتب انتخابات صلاح الدين تحت أمرة النائب “أبو مازن”

الجبوري:مكتب انتخابات صلاح الدين تحت أمرة النائب “أبو مازن”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب السابق عن محافظة صلاح الدين، مشعان الجبوري، الأحد، (01 تشرين الثاني، 2020)، دائرة انتخابات صلاح الدين بالرضوخ لجماعة النائب أحمد الجبوري ’’أبو مازن’’ بعد إجراء تغيير في منصب مهم بالدائرة.وقال الجبوري في تغريدة عبر منصته بـ”تويتر”، إن “رئيسة الدائرة الانتخابية استجابت لطلب نواب عن صلاح الدين يتزعمهم “ابو مازن” وتوجيهها بإصدار امر بتسمية ماجد البلدواي معاونًا فنياً لمكتب انتخابات المحافظة يؤكد ان البعض يريد تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها”.واضاف أن “هذا الأمر يتطلب تدخل مجلس المفوضين وبعثة يونامي لمنع ذلك”.وارفق الجبوري مع تغريدته وثيقة صادرة عن النائب عن محافظة صلاح الدين، قتيبة الجبوري، تتضمن طلباً إلى رئيس المجلس المفوضين في المفوضية المستقلة للانتخابات، جاء فيها أن “عددا من نواب محافظة صلاح الدين وقعوا طلبا إلى مفوضية للانتخابات لغرض تكليف أحد الاشخاص المرشحين من قبلهم بمنصب المعاون الفني”.واضاف النائب قتيبة الجبوري بحسب الوثيقة: “أود اعلامكم بسحب توقيعي من هذا الطلب وعدم تبني اي شخص من قبلي لأي منصب في مكتب مفوضية الانتخابات بمحافظة صلاح الدين حفاظا على استقلالية المفوضية والعملية الانتخابية”.

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