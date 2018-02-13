الجبوري:موازنة 2018 لن تمرر إلا بعد التوافق بين الكرد والحكومة

الجبوري:موازنة 2018 لن تمرر إلا بعد التوافق بين الكرد والحكومة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اشترط رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اليوم الثلاثاء، التفاهم والتوافق بين الحكومة والكتل السياسية على موازنة 2018، لتمريرها في البرلمان.وذكر مصدر برلماني، ان رئيس مجلس النواب أكد خلال جلسة اليوم، ان مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018، لن يتم تعديله أو التصويت عليه، الا بعد التفاهم والتوافق بين الحكومة والكتل النيابية.وكان الجبوري قد فتح باب النقاش حول قانون الموازنة، خلال جلسة اليوم، فيما أكد ان من حق الجميع تقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم.وأضاف “من حق جميع المكونات بما فيهم الكتل الكردستانية داخل الجلسة عرض المقترحات والملاحظات، وتأخذ كلها من قبل اللجنة المالية”.وفي وقت لاحق من الجلسة، نشب خلاف بين رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، ونواب الكتل الكردستانية بشأن عرض قانون الموازنة خلال جلسة اليوم دون توافق.واستأنف مجلس النواب، صباح اليوم، جلسته الـ12 برئاسة رئيس المجلس سليم الجبوري، وتضمن جدول اعمال الجلسة الاستمرار بقراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2018.وكان مجلس النواب صوت، الاحد الماضي، على تعديل قانون الانتخابات والذي يتضمن فقرة تتيح ترشيح حاملي الشهادات الاعدادية فيما قرر استئناف جدول اعمال الجلسة الى اليوم الثلاثاء.

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