الجبوري”يثمن”دور الكويت في دعم استقرار العراق

بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، الاحد، أن العراق يتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطه العربي، مشيرا إلى رغبة البلاد الجادة بالانفتاح على اشقائه العرب.وذكر بيان لمكتب الجبوري، ان “رئيس مجلس النواب سليم الجبوري التقى اليوم الاحد أمير دولة الكويت صباح الاحمد الجابر الصباح”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها والارتقاء بها بما يضمن مصالح البلدين”.وأضاف البيان انه “تمت مناقشة ابرز التطورات السياسية والامنية في العراق والمنطقة، والجهود العربية والدولية لدعم الاستقرار في المناطق المحررة والعمل على اعمارها وإعادة العوائل النازحة اليها”.وأكد الجبوري بحسب البيان “رغبة العراق الجادة بالانفتاح على اشقائه العرب وتوثيق علاقته مع الجميع وبما يخدم المصالح المشتركة”، مشيرا الى اننا “نتطلع لبدء صفحة جديدة مع محيطنا العربي، وان يكون للدول الشقيقة دور في اعادة تأهيل مدننا المتضررة جراء الارهاب، وإزالة كل العوائق التي تعترض عودة النازحين الى مناطقهم المحررة”.وأوضح ان “البرلمان عمل جاهداً على تحقيق الاستقرار من خلال اقراره التشريعات والقوانين الداعمة لخدمة المواطن العراقي وبدون استثناء”، مثمناً “دعم دولة الكويت حكومة وشعباً للعراق وعلى كافة المستويات لاسيما الملفين الاغاثي والإنساني المقدم للعوائل النازحة”.من جانبه جدد امير دولة الكويت “موقف الكويت الثابت في دعم العراق والوقوف الى جانبه في حربه ضد الارهاب”, مؤكدا “حرص الكويت المشاركة في اعمار المناطق المحررة وتقديم كل اشكال المساعدة وفي كافة المجالات”. يذكر ان سليم الجبوري منفتح على ايران وقطر والان الكويت.