الجبوري: التخلف والمخدرات والفقر والظلم مسؤولية أحزاب السلطة

بغداد/شبكة أخبار العراق- حمّل النائب أحمد الجبوري، اليوم السبت، الأحزاب التي حكمت العراق بعد 2003 مسؤولية أزمة السكن والعشوائيات، وتفشي المخدرات والبطالة والفساد بـ”كل أنواعه”.وقال الجبوري في حديث صحفي : “احزاب السلطة التي حكمت العراق بعد 2003 تتحمل: أزمة السكن والعشوائيات، الفساد بكل أنواعه، انتشار المخدرات وتفكك المجتمع وعسكرته وغياب القانون، تراجع التعليم وعودة الجهل والخرافة، البطالة والفقر ومحاربة المنتوج الوطني”.وأضاف عضو مجلس النواب: “كل هذا ويرجع الشعب ينتخب هاي الأحزاب”.