الجبوري لمسجدي:لإيران دور مهم في “استقرار”العراق!

الجبوري لمسجدي:لإيران دور مهم في “استقرار”العراق!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بحث رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الاربعاء، مع السفير الايراني في بغداد إيرج مسجدي مستجدات الاوضاع السياسية والامنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين وفي مختلف المجالات.وأكد الجبوري خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه اليوم: “على أهمية دور دول ايران الفاعل بتحقيق الاستقرار في العراق، من خلال تنسيق الجهود لمحاربة المجاميع الارهابية”.وأضاف، ان “العراق مقبل على مرحلة مهمة تتمثل بإعمار مدنه المحررة واعادة النازحين اليها بأسرع وقت ممكن”.من جانبه أكد السفير الايراني دعم بلاده للعراق وتقديم كل إشكال التعاون وعلى كافة المجالات.

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