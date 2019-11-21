الجربا:الحلبوسي يمتلك 3 حقائب وزارية ولهذا السبب يرفض إقالة عبد المهدي

الجربا:الحلبوسي يمتلك 3 حقائب وزارية ولهذا السبب يرفض إقالة عبد المهدي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد رئيس كتلة المحور النيابية أحمد الجربا، الخميس، إدارة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي للبرلمان، مشيرا إلى أنه يدير المجلس بعقلية المحافظ ويتعامل مع النواب كمدراء دوائر.وقال الجربا في تصريح  صحفي، إن “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يتعامل مع النواب كانهم مدراء دوائر محافظة ويعتقد انه لا زال محافظا للانبار وهذا ما المسه من خلال جلسات البرلمان”.وأضاف، أن “الحلبوسي يخشى من اقالة او استقالة حكومة عبد المهدي بسبب امتلاكه ٣ وزارات حكومية وبالتالي هذه تعد من المكاسب والحصص وعليه ان يلبي طلبات النواب المطالبين باقالة او استقالة حكومة عبد المهدي تلبية لرغبة الشارع العراقي الغاضب”.وكان النائب المستقل باسم خشان اتهم في تصريح صحفي، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بتصفية خصومه السياسيين عبر استغلال التظاهرات المستمرة، مشيرا الى مخالفات مالية متعددة قام بها طيلة فترة توليه رئاسة المجلس.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *