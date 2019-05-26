الجزائري:القوات الأمريكية تحت رحمة صواريخنا

الجزائري:القوات الأمريكية تحت رحمة صواريخنا
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في مليشيا كتائب حزب الله-العراق، جاسم الجزائري، اليوم الاحد، أن قواته لديها حق الرد في حال قيام الولايات المتحدة الأمريكية بالاعتداء أو اعتقال أي من عناصره.وقال الجزائري، في حديث صحفي، إن “الاتهامات الامريكية لكتائب حزب الله باستهدافها السفارة الامريكية في بغداد غير صحيحة ولا تستند إلى معلومات دقيقة”.وأضاف “أن هذه الاتهامات ستواجه بقوة صارمة وان القوات الامريكية تحت رحمة صواريخنا”. موضحاً أن العراق دولة ذات سيادة كاملة وهناك قانون محترم لذلك نحن نرفض جميع الاتهامات الأمريكية.ولفت الجزائري، أنه ينبغي على أمريكا تطبيق الشعارات التي ترفعها بمجال حقوق الانسان واحترام الدول. مشدداً بالقول: أن حق الرد مكفول في حال قامت أمريكا بحملة اعتقالات تطال فصائل حزب الله العراقي.وحول الصراع الأمريكي – الإيراني واحتمالية نشوب حرب قال الجزائري: نحن نأمل استقرار المنطقة امنياً وسياسياً لأن هذه المنطقة عانت كثيراً من ولايات الحروب، كما أن أي خلل في الجانب السياسي والعسكري سوف يضر بالمنطقة لذلك نحن لا نتطلع الى منازلات جديدة.

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