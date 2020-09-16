الجسد كينونة

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نائب:الكاظمي كرم الفاسدين بمنحهم مناصب مهمة
الكاظمي .. يرّد بالفعل لا بالقول على بيان المرجعية الدينية العليا
الإنتخابات ليست حلاً للعراق .. كيف يقبل الشرفاء الجلوس مع اللصوص والعملاء ؟
نائبة كردية:مسرور حول الإقليم إلى منظمة أمنية
الاقتصاد النيابية:45%نسبة العجز في موازنة 2020 للأشهر الثلاثة الباقية
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الاقتصاد النيابية:45%نسبة العجز في موازنة 2020 للأشهر الثلاثة الباقية
الكاظمي:بناء ميناء الفاو الكبير سيكون خلال حكومتي
المالية النيابية: موازنة 2021 “شد الأحزمة على البطون”
وزير الخارجية ينفي توقيع اِتفاقيةالربط السككي مع الكويت
بالوثيقة ..وزير النفط يكلف نفسه مديرا لشركة النفط العراقية أضافة لوظيفته
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الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
بدون حل الحشد الشعبي الانتخابات القادمة غير نزيهة
بدون مشروع استراتيجي أمريكي واضح في العراق لمواجهة النفوذ الإيراني لافائدة من الحوار معها
الحوار الأمريكي العراقي في ظل حكومة التبعية..مصالح البلاد أسبقية متأخرة
محور المقاومة من “كلا كلا أمريكا” إلى”أهلا أهلا بالحبيبة “!!
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تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
مقاومة النفوذ الإيراني من أسبقيات الشعب العراقي
قاآني في زيارته الثانية للعراق لتأكيد المصالح الإيرانية في الحوار الأمريكي العراقي
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